JBL LIVE 460NC costano esattamente la metà: shock Amazon

Un paio di cuffie on ear di qualità eccellente da usare giornate intere e per godere di un audio che ti fa tremare fin dentro le ossa. Un modello qualunque? Assolutamente no, ma bensì le favolose JBL LIVE 460NC. Le abbini ai tuoi dispositivi, hai connessioni senza fili e una risoluzione eccellente. Visto che costano la metà, non ne fare a meno ma aggiungile al tuo carrello Amazon con un click: le paghi appena 64,99€ con uno sconto del 50% in corso ora.

JBL LIVE 460NC, perché non farne a meno

Splendide dal punto di vista estetico, le JBL LIVE 460NC sono le cuffie wireless ideali per chi è in cerca di prezzo contenuto ma qualità eccellente. Oggi costano poco ma è grazie al ribasso che dimezza il prezzo di listino che tutto ciò è possibile. Detto questo, indossale e non te le levare mai più: sono comode ed hanno una batteria infinita.

Attraverso il Bluetooth le puoi abbinare a qualunque genere di dispositivo compresi anche smartphone Android e iOS. La connessione è istantanea e con la tecnologia Multipoint puoi anche passare da uno all’altro senza tocco.

Sono imbottite ed hanno l’archetto regolabile. In più son o caratterizzate dal loro design pieghevole con cui puoi portarle anche in borsa senza metterle a rischio. Ma come suonano? Ti confido subito che tra le caratteristiche non manca la cancellazione del rumore per un audio puro e cristallino anche in telefonata (ovvio che ci sono i microfoni, no?). I driver da 40 mm rendono l’ascolto perfetto di ogni brano e i bassi potenti ti smuovono finanche l’anima.

Con comandi sui padiglioni e una batteria che dura fino a 50h come puoi non amarle?

Non perdere di vista le fantastiche JBL LIVE 460NC ora che costano soli 64,99€ su Amazon con uno sconto del 50% che ne dimezza il prezzo.

Le spedizioni? Sempre gratuite e rapide con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.