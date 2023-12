JBL LIVE 460NC: l'OFFERTA che stavi cercando (-18%)

Se sei un appassionato di musica alla ricerca di un’esperienza sonora senza pari, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di mettere le mani sulle cuffie JBL LIVE 460NC, attualmente in super sconto del 18% su Amazon. Approfitta di questa occasione e acquistale al prezzo vantaggioso di soli 107,07 euro.

JBL LIVE 460NC: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con l’inconfondibile firma acustica JBL, queste cuffie on-ear Bluetooth sono progettate per offrire un audio di alta qualità, arricchito da bassi potenti grazie ai driver da 40 mm. La tecnologia noise cancelling adattiva ti consente di immergerti completamente nella tua musica, eliminando i fastidiosi suoni ambientali.

Ma c’è di più. Con la funzione Ambient Aware, puoi rimanere in sintonia con l’ambiente circostante, ideale per chi vuole godersi la musica senza isolarsi completamente. E con la modalità TalkThru, puoi facilmente coinvolgerti in conversazioni senza nemmeno dover rimuovere le cuffie.

Le JBL LIVE 460NC non sono solo un capolavoro audio, ma anche una soluzione pratica per il tuo stile di vita. Rispondi alle chiamate con facilità grazie ai comandi intuitivi e al microfono integrato sul padiglione. L’archetto in tessuto e i cuscinetti auricolari morbidi assicurano il massimo comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è la durata della batteria. Con una singola ricarica, queste cuffie ti offrono fino a 50 ore di riproduzione audio. Inoltre, se sei di fretta, una ricarica veloce di soli 10 minuti ti regala ulteriori 4 ore di pura gioia musicale. La funzione multipoint ti consente di connettere le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, rendendo la tua esperienza ancora più flessibile.

L’articolo include tutto ciò di cui hai bisogno: le cuffie JBL LIVE 460NC, cavo di ricarica USB di tipo C, cavo audio, guida rapida e scheda di sicurezza. Ricorda che per sfruttare appieno le funzioni di Alexa è richiesto Android 6.0.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza musicale con le JBL LIVE 460NC, ora a un prezzo irresistibile su Amazon. Acquistale ora e immergiti in un mondo di suoni straordinari, al prezzo speciale di soli 107,07 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

