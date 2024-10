JBL Tune 770NC ora a 79€ per cuffie Over Ear che suonano 70H con ANC

Cuffie Over Ear da acquistare ad occhi chiuse: le JBL Tune 770NC sono tra le migliori della loro categoria e a questo prezzo, sono un regalo che ti fai. Design comodo e che ti isola dai rumori esterni in autonomia e driver audio che avvolgono le tue orecchie per un suono ad alta fedeltà e qualità. Insomma, sono uno spettacolo fin dal primo utilizzo. Puoi acquistarle subito a 79,99€ su Amazon con uno sconto del 38%, non te le fare scappare in colorazione Bianco.

JBL Tune 770NC, perché acquistare queste Cuffie Over Ear?

Ci sono tantissimi modelli sul mercato ma se vuoi spendere meno di cento euro e avere un headset che non gracchi dopo qualche mese, le cuffie Over Ear JBL Tune 770NC diventano l’acquisto migliore che tu possa fare. Avvolgono le tue orecchie senza essere pesanti e di troppo. L’archetto è regolabile e la struttura in plastica si rivela robusta e resistente ma anche leggera e si adatta ai tuoi movimenti.

Abbinale a qualunque dispositivo sfruttando anche la funzione Multipoint: scegliendo due prodotti puoi mantenere una connessione istantanea ad entrambi e averla automatica in base a quale stai scegliendo (ad esempio: ascolti musica al PC ma ti chiamano al telefono, le cuffie passano automaticamente allo smartphone quando rispondi).

L’audio è strepitoso e con l’applicazione puoi personalizzarlo. La JBL Pure Bass Sound è una garanzia se ami i bassi molto presenti nelle tue canzoni senza però distorcere la qualità dei brani. Gestisci la riproduzione con i comandi fisici sui padiglioni e non perdere una feature.

Con la cancellazione adattiva del rumore ti isoli dal mondo esterno, partecipi a telefonate senza frastuoni e rimani sbalordito.

A soli 79,99€ su Amazon, le magica JBL Tune 770NC sono da acquistare con un solo click. Approfitta ora dello sconto del 38%.

Le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime.