JBL Tune Flex 2: auricolari premium a meno di 100€

Scegliere un modello di auricolari senza fili non è facile, in quanto la concorrenza è elevata e sono davvero tanti i modelli disponibili. Ma quando si tratta di JBL, uno dei migliori marchi per lo sviluppo di altoparlanti, diffusori acustici e cuffie, c’è poco da indugiare e la scelta non può che ricadere su uno di questi modelli. Oggi, per esempio, gli auricolari JBL Tune Flex 2 sono in offerta su Amazon e puoi acquistarli a soli 93,38€ per avere un dispositivo ottimo sia per lo sport che per il tempo libero, lo studio e il lavoro.

3 ragioni per scegliere gli auricolari JBL Tune Flex 2

Suono potente, Bass JBL & Spatial Sound

ANC adattivo e connessione multipoint

Autonomia di 48 ore

Ascolta solo audio di qualità

Il primo tratto distintivo degli auricolari JBL Tune Flex 2 è la qualità audio. Parliamo infatti di auricolari che supportano la tecnologia JBL Pure Bass con cancellazione attiva del rumore grazie alla quale filtrare i suoni indesiderati e concentrarti sull’ascolto di musica, podcast e video. Puoi inoltre, con la tecnologia Smart Ambient, regolare ciò che vuoi sentire dell’ambiente che ti circonda, così da avere un’esperienza d’ascolto sempre in linea con le tue esigenze.

Oltre a poter utilizzare gli auricolari JBL Tune Flex 2 quando ti alleni e fai sport (anche all’aperto grazie alla resistenza all’acqua e al sudore), sono impeccabili anche per guardare video in streaming e fare telefonate. Da una parte, infatti, hai la tecnologia Multipoint che ti permette di passare dallo smartphone al PC (e viceversa) in maniera rapida e dall’altra hai sei microfoni (tre per ogni auricolare) per un suono sempre chiaro e pulito, anche quando ti trovi in ambienti affollati e rumorosi.

Ideale per chi…

Cerca qualità audio a un prezzo accessibile

Passa spesso da smartphone a laptop/tablet

Vive in movimento o si allena all’aperto

Comodi, eleganti e resistenti, gli auricolari JBL Tune Flex 2 sono un acquisto estremamente vantaggioso, ora anche conveniente potendoli acquistare a soli 93,38€.