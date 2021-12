JBL Tune TWS225: a meno di metà prezzo non potrai dire di no

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su un paio di auricolari Bluetooth rivolti a chi più di tutto pretende la qualità dal punto di vista sonoro. Stiamo parlando delle JBL Tune 225TWS, una coppia di cuffie con suono ad alta fedeltà ed un design davvero unico, oggi proposte al loro minimo storico per soli 50 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth JBL Tune TWS225: caratteristiche tecniche

Le JBL Tune TWS225 sono auricolari TWS (True Wireless Stereo) caratterizzati dal tipico timbro JBL apprezzato da appassionati e professionisti. A questo si aggiunge la tecnologia JBL Pure Bass che garantisce bassi più profondi e pieni, senza coprire le frequenze medie e alte. Non mancano i comandi direttamente sull’auricolare che consente di gestire le chiamate e la riproduzione. Per la connessione sfruttano un modulo Bluetooth 5.0 che garantisce un abbinamento immediato con la massima stabilità. Molto interessante la tecnologia Dual Connect, che consente di collegare simultaneamente due dispositivi, in modo da poter gestire la riproduzione da uno e le chiamate dall’altro. Ottimi, infatti, i microfoni integrati con cancellazione del rumore che forniscono una voce chiara e cristallina durante le conversazioni.

Piuttosto buona anche l’autonomia di 5 ore per singolo auricolare, che arriva a ben 25 ore con la custodia di ricarica. Naturalmente non manca la possibilità di utilizzare un singolo auricolare ottenendo così un’autonomia quasi doppia. La custodia si ricarica tramite USB Type-C, una scelta non sempre scontata e che consente di ricaricare gli auricolari con l’alimentatore dello smartphone. Ricarica che, inoltre, avviene in maniera piuttosto rapida in sole 2 ore. Da non trascurare infine la resistenza al sudore che, unita al design ergonomico, permette di utilizzare le cuffie anche per l’attività sportiva con la massima stabilità all’orecchio. In conclusione, se cerchi un buon paio di cuffie versatili e soprattutto dalla grande qualità audio, le JBL Tune TWS225TWS sono ciò che fa al caso tuo.

Grazie ad uno sconto del 54%, puoi acquistare le cuffie a soli 49,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 59 euro sul prezzo di listino nella colorazione Ghost Orange. A meno di metà prezzo, sono senza dubbio un affare.