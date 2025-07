JEDEC presenta le nuove RAM LPDDR6 per portatili e smartphone

La JEDEC ha ufficializzato le specifiche per le memorie LPDDR6, destinate a garantire più efficienza e prestazioni nei dispositivi mobili, tra cui principalmente figurano i portatili e gli smartphone. Il nuovo standard mira a superare i predecessori LPDDR5 e LPDDR5X, per proporsi come soluzione ideale anche per settori come l’intelligenza artificiale, client system, server e anche l’industria automobilistica.

JEDEC: le specifiche per le nuove memorie RAM LPDDR6

Le memorie LPDDR6 introducono un’innovativa architettura a “doppio sotto-canale”, con due sotto-canali per die, ciascuno con 12 DQ (Data Queues), rispetto ai 16 DQ (2×8) di LPDDR5. Si tratta di un nuovo schema che punta a ridurre la latenza per ottimizzare la velocità di accesso, supportando lunghezze di burst flessibili da 32B e 64B, allo scopo di garantire una gestione dati più rapida e fluida.

Efficienza energetica migliorata

Le RAM LPDDR6 sono pensate per abbattere ulteriormente i consumi e aumentare l’autonomia, utilizzando una tensione ridotta per minimizzare il consumo energetico dinamico. Grazie alla tecnologia DVFSL (Dynamic Voltage Frequency Scaling for Low Power), il sistema regola automaticamente la tensione durante operazioni a bassa frequenza. Inoltre, la modalità di Efficienza Dinamica consente il funzionamento di un solo sotto-canale in stati a basso consumo, migliorando significativamente l’efficienza rispetto a LPDDR5

ECC incluso e altre funzionalità per assicurare l’integrità dei dati

Le nuove RAM LPDDR6 includono funzionalità avanzate per garantire integrità dei dati e affidabilità, tra cui:

ECC (Error Correction Code) per la correzione automatica degli errori.

per la correzione automatica degli errori. CA Parity + MBIST per il rilevamento di errori di memoria.

per il rilevamento di errori di memoria. PRAC (Per Row Activation Counting) per una gestione ottimizzata delle attivazioni.

per una gestione ottimizzata delle attivazioni. Meta Region Carve-out per migliorare la protezione dei dati.

Le aziende attualmente più rinomate, vale a dire MediaTek, Micron, Samsung, SK Hynix e Qualcomm Technologies saranno tra le prime ad adottare le nuove memorie LPDDR6 nei loro prossimi portatili, smartphone e altri dispositivi mobili.