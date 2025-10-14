Jeep Wrangler 4xe fermate da un aggiornamento sbagliato

Immaginate di essere al volante della vostra auto, procedendo tranquilli verso la destinazione, quando all’improvviso il motore decide di dare forfait lasciandovi in mezzo alla strada. Un tempo si sarebbe pensato a un qualche problema meccanico. La cinghia? L’elettropompa? Le candele? Oggi la causa potrebbe essere un’altra: un aggiornamento sbagliato. È la disavventura accaduta ad alcuni proprietari della Jeep Wrangler 4xe.

Nel fine settimana, l’automaker ha dato il via alla distribuzione di un update destinato a Uconnect, il sistema di infotainment presente a bordo del veicolo ibrido. Qualcosa è però andato storto. Un bug (non meglio precisato) ha innescato una grave conseguenza non prevista, mettendo fuori uso la vettura.

C’è chi si è lamentato su Reddit e su forum dedicati di aver visto la propria Jeep Wrangler 4xe spegnersi improvvisamente mentre procedeva a bassa velocità, vicino a casa, altri raccontano di aver assistito impotenti a un calo di potenza viaggiando lungo un’autostrada. Il problema non si manifesta subito e anche questo può dar luogo a situazioni poco piacevoli.

In seguito alle segnalazioni, l’automaker ha ritirato l’aggiornamento, consigliando ai possessori di ignorare l’eventuale messaggio che suggerisce la sua installazione. È poi stato confezionato un correttivo, già in fase di distribuzione.

Affinché il veicolo riceva il correttivo, è necessario che sia acceso con una buona copertura cellulare. Non verrà visualizzato alcun messaggio pop-up. Dopo aver lasciato acceso il veicolo per almeno 10 minuti, si consiglia di spegnerlo, riaccenderlo e assicurarsi che non vi siano codici/guasti sul quadro strumenti e che venga visualizzato il messaggio “Pronto”.

Chi l’avrebbe detto che spegni e riaccendi sarebbe diventato un metodo universalmente efficace anche per rimettere in sesto le auto?

La vicenda ribadisce (non che ce ne fosse ulteriore bisogno) che il venerdì non è il giorno adatto alla distribuzione degli aggiornamenti. Il caso CrowdStrike insegna.