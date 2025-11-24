 Jmail è il sito che replica Gmail per leggere le email di Epstein
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Jmail è il sito che replica Gmail per leggere le email di Epstein

Con Jmail puoi esplorare migliaia di file dell'archivio Epstein attraverso una casella simile a Gmail, completa di ricerca integrata.
Jmail è il sito che replica Gmail per leggere le email di Epstein
Business Internet
Con Jmail puoi esplorare migliaia di file dell'archivio Epstein attraverso una casella simile a Gmail, completa di ricerca integrata.
Jmail

Jmail (jmail.world) è un sito interessante per almeno due ragioni. La prima è che il suo autore è riuscito a riprodurre in modo piuttosto fedele l’interfaccia e le modalità di interazione della casella Gmail. La seconda, decisamente più importante, è che raccoglie oltre 20.000 documenti relativi agli scambi intrattenuti da Jeffrey Epstein. Fanno parte dell’archivio pubblicato nelle scorse settimane dal House Oversight Committee.

Come Gmail, ma di Jeffrey Epstein: ecco Jmail

Una volta aperto, pone di fronte a un’interfaccia del tutto simile a quella del servizio di Google, con tanto di inbox, cartella dei messaggi inviati e contatti più frequenti. È sufficiente aprirne uno per leggerlo per intero.

L'interfaccia di Jmail

Il campo di ricerca in alto permette inoltre di trovare rapidamente informazioni su un tema o un argomento in particolare, come nel caso di bubba, nomignolo finito al centro dell’attenzione subito dopo la pubblicazione dei documenti.

L'email con il riferimento a "bubba" trovata nell'archivo di Epstein

Sono davvero tanti i riferimenti a Donald Trump. È proprio la posizione dell’inquilino della Casa Bianca a essere stata messa in discussione: quanto scritto nei messaggi confermerebbe i suoi rapporti stretti con Epstein.

I riferimenti a Donald Trump su Jmail

Jmail è una creazione di Luke Igel e Riley Walz. Quest’ultimo ha già lanciato in passato un sito (per essere più precisi una sezione del suo sito ufficiale) chiamata IMG_0001 con lo schermo di una vecchia TV e un telecomando vintage attraverso cui guardare vecchi video caricati su YouTube. Per il suo nuovo progetto ha sfruttato le funzionalità OCR di Gemini, utilizzando dunque l’intelligenza artificiale di Google per estrarre il testo dai documenti pubblicati.

Va ricordato che Trump ha firmato il cosiddetto Epstein Files Transparency Act, stabilendo che l’intero archivio ria reso pubblico in un formato ricercabile e scaricabile. Come hanno fatto notare alcune testate USA, è prevista un’esclusione per le informazioni che potrebbero mettere a repentaglio un’indagine federale in corso o un procedimento penale in corso.

Fonte: Jmail

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pornhub vuole la verifica dell'età sui dispositivi

Pornhub vuole la verifica dell'età sui dispositivi
Streaming pirata: Photocall e altre 25 IPTV illegali

Streaming pirata: Photocall e altre 25 IPTV illegali
Meta anticipa il ban per gli under 16 in Australia (update)

Meta anticipa il ban per gli under 16 in Australia (update)
Verifica età in Europa: Google svela la sua soluzione

Verifica età in Europa: Google svela la sua soluzione
Pornhub vuole la verifica dell'età sui dispositivi

Pornhub vuole la verifica dell'età sui dispositivi
Streaming pirata: Photocall e altre 25 IPTV illegali

Streaming pirata: Photocall e altre 25 IPTV illegali
Meta anticipa il ban per gli under 16 in Australia (update)

Meta anticipa il ban per gli under 16 in Australia (update)
Verifica età in Europa: Google svela la sua soluzione

Verifica età in Europa: Google svela la sua soluzione
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti