Addio a John Warnock, co-fondatore di Adobe

John Warnock si è spento all’età di 82 anni: il co-fondatore di Adobe è scomparso sabato 19 agosto. Classe 1940, originario di Salt Lake City nello Utah, nel 1982 ha creato la software house oggi nota soprattutto per soluzioni come Photoshop, Premiere, Illustrator e per i nuovi progetti legati all’intelligenza artificiale. Lascia la moglie Marva e tre figli.

Adobe: è morto il co-fondatore John Warnock

Nell’immagine qui sotto è con Charles Geschke (scomparso nel 2021). La fotografia è stata scattata nell’anno della fondazione di Adobe Systems. I due, in precedenza colleghi in Xerox PARC, crearono l’azienda nel garage di Warnock, come da tradizione nella narrativa delle realtà hi-tech. Il nome scelto è un riferimento all’Adobe Creek, un corso d’acqua che scorre dietro l’abitazione.

A commentare la scomparsa è stata la società stessa, con un comunicato e un messaggio rivolto dall’attuale amministratore delegato Shantanu Narayen ai dipendenti che si apre con È con profonda tristezza che condivido che è scomparsa il nostro amato co-fondatore John Warnock, all’età di 82 anni . Non sono note le cause della morte.

La genialità di John e le sue innovazioni tecnologiche hanno cambiato il mondo. È un giorno triste per la community di Adobe e per l’industria, per la quale è stato fonte di ispirazione per decenni.

Il suo contributo all’evoluzione delle soluzioni per la computer grafica ha visto anche l’introduzione di quello che è conosciuto come algoritmo di Warnock, per la determinazione della superficie nascosta impiegato nelle operazioni di rendering. È rimasto CEO del gruppo fino al 2000, anno del pensionamento, continuando poi fino al 2017 a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione.

Qui sopra un filmato risalente al 1987 in cui Warnock illustra le caratteristiche e il funzionamento di Illustrator, software per la grafica vettoriale introdotto proprio in quell’anno e ancora oggi utilizzato a livello globale. La prima versione debuttò su Macintosh.