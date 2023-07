John Wick 4: guarda il film in streaming

L’ultimo capitolo della saga cinematografica che vede Keanu Reeves protagonista assoluto, John Wick 4, da oggi è in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare ora il mese di prova). Un viaggio lungo ben 169 minuti tra azione e atmosfere da thriller, per una pellicola accolta molto positivamente da pubblico e critica.

Guarda in streaming John Wick 4 con Keanu Reeves

Senza anticipare troppo della trama, per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler, anticipiamo solo che segue la storia dell’ex assassino ora costretto a nascondersi, preparando la propria vendetta. Chi vuol fare un ripasso trova sul servizio anche il primo, secondo e terzo film della serie. Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer in italiano pubblicato in occasione dell’arrivo nelle sale nel mese di marzo.

John Wick continua la sua lotta senza confini per riacquistare la sua libertà e l’unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Grande Tavola.

Fanno parte del cast di attori, oltre alla Keanu Reeves che interpreta il protagonista principale, anche Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne e Hiroyuki Sanada. La regia è stata affidata a Chad Stahelski, la produzione è di 87Eleven Entertainment. Il rating è 16+. La visione supporta il formato Ultra HD (4K) con funzione X-Ray per ottenere informazioni aggiuntive sulle scene.

John Wick 4 è una delle new entry per il catalogo di contenuti in streaming gratis su Prime Video, accessibile senza alcuna spesa dagli abbonati Prime. Altre sono Robots, la seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi, Muti con Morgan Freeman, Gli orrori di Dolores Roach, L’Estate Più Calda, Jack Ryan, Da Grandi e Love Club.

