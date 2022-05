Just Speed: FTTH e 30 euro di Buono Amazon

Just Speed è il nuovo brand creato da Linkem per gestire le soluzioni in FTTH. In pratica, è un provider di nicchia per chi vuole attivare un’offerta in vera fibra ottica e non nella consueta e ormai desueta Fibra misto rame.

L’offerta che tratteremo oggi ha un prezzo davvero molto interessante ma non durerà per molto. Inoltre, Just Speed offre fino a fine mese la possibilità di ricevere all’attivazione della Fibra un buono da 30 euro spendibile in diverse catene come Mediaworld, Carrefour, Amazon, ecc…

Just Speed: ecco la PROMO bloccata per 6 mesi

La promozione del brand di Linkem che gestisce la FTTH prevede internet senza limiti con velocità massima raggiungibile stanziata a 2.5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload ed il modem ZTE SpeedBox incluso nel prezzo ed in comodato d’uso gratuito. Inoltre, come abbiamo detto all’inizio, troviamo un coupon da 30 euro spendibile su Amazon, Mediaworld, Carrefour o anche nei Mondadori Store. Tutto questo ad un prezzo davvero competitivo. L’offerta è infatti disponibile ONLINE a 19,90 euro ogni mese per i primi 6 mesi di abbonamento. Dopo tale periodo, internet a casa costerà 29,90 euro come da listino standard.

Just Speed offre solo servizi in fibra ottica – la cosiddetta Fiber To The Home. Non sono previsti contratti in altre tecnologie come ad esempio l’ADSL o l’FTTC.

Inoltre, nel canone mensile inferiore ai 20 euro è incluso anche il servizio Just Premium che fornisce all’utente un tecnico qualificato per l’installazione del Modem e la configurazione dei dispositivi. Questo addon è in promozione a 0 euro, anziché 69,90 euro una tantum.

Costi ed altro

Il contributo iniziale di questa promo è GRATUITO fino al 31 Maggio 2022. Inoltre, come già detto, per chi richiede l’attivazione del servizio entro tale data è incluso anche un voucher di 30€ da spendere in alcuni store ONLINE e fisici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.