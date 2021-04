JustSpeed, Linkem per la fibra FTTH: tutti i dettagli

Fa ufficialmente il proprio ingresso nel mercato italiano delle connessioni in fibra il nuovo brand JustSpeed, presentato oggi da Linkem. L’offerta si basa sulla tecnologia FTTH GPON (Gigabit Passive Optical Network) che arriva direttamente all’interno della casa o dell’ufficio.

Linkem lancia JustSpeed: fibra FTTH a 1 Gbps

La velocità tocca 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload per coloro che risiedono in 50 tra comuni e grandi città di tutto il territorio nazionale. Per la verifica della copertura rimandiamo al sito (link a fondo articolo). Riportiamo di seguito il commento di Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem.

Siamo orgogliosi di annunciare oggi la nascita del nuovo brand JustSpeed che traduce l’essenza della velocità, tratto essenziale del nuovo servizio. In base ai trend degli ultimi anni, ancor più accentuati negli ultimi dodici mesi a causa della pandemia, si evince che le connessioni per le famiglie saranno a tendere una combinazione delle due tecnologie più performanti, ovvero di fibra fino a casa (FTTH) e 5G FWA.

Nel comunicato giunto in redazione si legge che, con JustSpeed, Linkem ha scelto di adottare ciò che definisce un approccio Superior Fully Digital per l’accesso all’offerta, minimizzando i tempi di gestione del contratto e attivazione, facendo leva esclusivamente su canali digitali e “paper free” nonché su un customer care (02-89890) dedicato e localizzato interamente in Italia. Prosegue Sortino.

JustSpeed nasce proprio con l’obiettivo di offrire al mercato il meglio della fibra fino all’appartamento, garantendo la trasparenza, semplicità e rapidità di attivazione che da sempre ci contraddistinguono. Ci rivolgiamo a veri e propri “JustSpeeders”, persone e imprese che pensano e vivono “veloce”, hanno una vocazione digitale, fanno succedere le cose, badano alla sostanza, non vogliono perdere tempo, sono innovativi e, soprattutto, non cercano scorciatoie.

La prima offerta proposta (Promo Start fino al 31 maggio) è quella battezzata Speed Power, al prezzo mensile di 24,90 euro per il primo anno (poi 29,90 euro), comprensivo di installazione e Speed Box prodotto da ZTE.