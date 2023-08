Come vedere Juventus A-Juventus B in streaming

Juventus A-Juventus B è l’amichevole in famiglia dei bianconeri, uno degli ultimi appuntamenti della preparazione estiva precampionato (sabato ci sarà l’incontro con l’Atalanta disputato a Cesena). La puoi vedere in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma alle 18:30 di oggi, mercoledì 9 agosto.

Amichevole: guarda Juventus A-Juventus B in streaming

La cornice scelta per il match che celebra i 100 anni di storia del club sotto il segno della famiglia Agnelli è quella dell’Allianz Stadium e non a Villar Perosa come da tradizione. L’accesso è stato consentito in modo gratuito a 20.000 fortunati tifosi della Vecchia Signora. Da una parte la prima squadra, dall’altra un mix di talenti dalle rose di Next Gen e Primavera.

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Nell’occasione, la piattaforma ha scelto la voce di Dario Mastroianni per la telecronaca.

Considerata la natura più che amichevole dell’incontro, possiamo immaginare che i cambi non mancheranno. Ciò nonostante, proviamo ad azzardare la probabile formazione della prima squadra schierata in campo al fischio d’inizio da Allegri.

Juventus A (3-5-2): Szczesny, Gatti, Danilo, Bremer, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Kean.

È quasi inutile cimentarsi in pronostici, l’esito del match dovrebbe essere piuttosto scontato. Piuttosto, gli occhi saranno puntati sugli arrivi del calciomercato, già capaci di mettersi in mostra durante gli impegni negli Stati Uniti. Su tutti, il figlio d’arte Weah, mentre difficilmente il difensore González appena messo sotto contratto sarà schierato. Intanto, in lontananza continuano a risuonare le voci del possibile scambio tra Vlahovic e Lukaku.

Attivando un abbonamento a DAZN non solo sarà possibile vedere in streaming le ultime amichevoli estive delle big italiane ed europee, ma si avrà anche accesso alla visione di tutte le partite della nuova Serie A, al via il 19 agosto, con dieci incontri su dieci trasmessi dalla piattaforma in ogni turno di campionato.

