Come vedere Juventus-Atalanta in streaming

Juventus-Atalanta è un gustoso antipasto della Serie A ormai dietro l’angolo. Un match amichevole tra due big del nostro campionato che va in scena a pochi giorni dalla nuova stagione. A ospitare la sfida è la cornice dello Dino Manuzzi di Cesena. La si può vedere in streaming su DAZN, con fischio d’inizio in programma alle ore 20:30 di sabato 12 agosto.

Amichevole: guarda Juventus-Atalanta in streaming

Gli occhi sono inevitabilmente puntati sullo stato di forma delle due rose, reduci dal carico di lavoro della preparazione precampionato. Attenzione anche e soprattutto ai nuovi acquisti arrivati durante questa parentesi estiva del calciomercato: Weah e González tra i bianconeri, Touré, Scamacca e Bakker per i nerazzurri.

I tifosi della Vecchia Signora e quelli della Dea hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Edoardo Testoni.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dall’inizio. Per gli allenatori, Allegri e Gasperini, si tratta di un ultimo test importante in vista dell’avvio della nuova stagione.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Chiesa, Milik;

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker, Pasalic, Lookman, Scamacca.

Il favore dei pronostici pende leggermente a favore dei bianconeri, ma le previsioni dei bookmaker potrebbero essere smentite da fattori come la natura amichevole del match e la volontà di sperimentare schemi e strategia da parte dei due tecnici. Insomma, non si può escludere alcun risultato finale.

Con la sottoscrizione di un abbonamento a DAZN si è certi di poter vedere in streaming tutte le partite della nuova Serie A: dieci incontri su dieci, sempre in diretta e per ogni turno di campionato. A questo si aggiunge un ricco catalogo di eventi sportivi trasmesso dalla piattaforma.

