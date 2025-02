Juventus, Atalanta e Milan in Champions: quando e come vederle

Ci siamo: iniziano i playoff di Champions League e sono ben tre le squadre italiane impegnate in questa fase del torneo (da vedere in streaming su NOW): Juventus, Atalanta e Milan in campo da questa sera per guadagnare il passaggio agli ottavi di finale. L’Inter è già qualificata, mentre il Bologna è stato eliminato nei gironi.

Champions League: guarda Juventus, Atalanta e Milan

I playoff si disputano con la formula “andata e ritorno”. Il primo match della Juventus è in programma per oggi (martedì 11 febbraio alle ore 21:00), in casa contro gli olandesi del PSV Einhoven. Gli uomini di Motta affrontano il match con il favore del pronostico, anche per il fatto di poter schierare il nuovo arrivato Kolo Muani, che in campionato ha già avuto un impatto devastante. La puoi guardare sulla piattaforma.

Trasferta belga invece per l’Atalanta, impegnata domani sera (mercoledì 12 febbraio alle ore 21:00) contro il Club Brugge. È un avversario alla portata dello squadrone di Gasperini, ma che tra le mura di casa ha già dimostrato in questa stagione un’incredibile solidità difensiva.

Fischio d’inizio in contemporanea anche per la sfida di Rotterdam che vedrà il Milan giocarsi l’andata dei playoff contro il Feyenoord. Qui, l’osservato speciale sarà senza alcun dubbio Gimenez, arrivato tra i rossoneri nella sessione invernale del calciomercato e proveniente proprio dagli olandesi: riuscirà a segnare il più classico gol dell’ex?

