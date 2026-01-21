Juventus-Benfica inclusa gratis nell'abbonamento Amazon Prime

Questa sera a Torino andrà in scena Juventus-Benfica, partita valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League. L’incontro tra bianconeri e portoghesi è stato scelto come prima partita del 2026 su Prime Video, che detiene i diritti in esclusiva della migliore partita del mercoledì di Champions: appuntamento a partire dalle 19:30 con lo studio pre-partita, mentre il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00.

Prime Video, lo ricordiamo, è incluso gratis nell’abbonamento Amazon Prime. I nuovi iscritti possono beneficiare di una prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale il piano si rinnova in automatico a 4,99 euro al mese salvo disdetta.

Primo match point per la Juve

Una vittoria contro il Benfica regalerebbe alla Juventus la qualificazione virtuale ai playoff, che vedranno protagoniste le squadre classificate tra la nona e ventiquattresima posizione al termine della fase campionato. Al momento la squadra di Luciano Spalletti occupa il diciassettesimo posto in classifica, dopo aver conquistato nove punti nei primi sei turni: conquistando tre punti oggi salirebbe a quota 12 punti e avrebbe a una giornata dal termine quattro lunghezze di margine su Olympiacos, Napoli e Copenaghen, che al momento occupano rispettivamente il 22°, 23° e 24° posto a quota 8 punti dopo sette turni.

I calcoli appena fatti diventerebbero però inutili in caso di mancata vittoria, ipotesi tutt’altro che remota se si considerano i nove precedenti ufficiali in Europa tra le due formazioni: sette vittorie per i lusitani e solo un pareggio (amarissimo, lo 0-0 del 2014 che costò l’eliminazione in semifinale di Europa League) e una vittoria per la Vecchia Signora. A tutto questo poi si aggiunge un certo Josè Mourinho, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi 20 anni, il cui passato sulla panchina dell’Inter evoca ancora spiacevoli ricordi ai tifosi della Juve.