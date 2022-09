Juventus-Benfica (Champions): guardala in streaming

Juventus-Benfica è una partita già decisiva per il passaggio del turno e per l’accesso agli ottavi di Champions League. I bianconeri hanno assolutamente bisogno dei tre punti, dopo la sconfitta al Parco dei Principi contro la corrazzata PSG. I portoghesi, invece, puntano alla testa del Gruppo H, avendo superato senza troppe difficoltà il Maccabi Haifa nel primo match. La puoi guardare in diretta streaming.

Juventus-Benfica (Champions League) in diretta streaming

Gli uomini al servizio di mister Allegri dovranno inoltre scrollarsi di dosso i postumi del pareggio interno con la Salernitana in campionato, maturato al termine di un incontro con un finale a dir poco rocambolesco, tra rigori e gol annullati. Risultano ancora assenti Pogba, Szczęsny e Chiesa, tasselli importanti della formazione che rientreranno però solo più avanti. Per quanto riguarda la squadra di Lisbona, occhio all’asse composto da Rafa e Gonçalo Ramos oltre che alle incursioni di Grimaldo.

Sarà importante anche il fattore psicologico. È stata proprio una squadra portoghese, il Porto, a eliminare la Juventus dalla competizione nell’estate 2021, al termine di una sfida durata 120 minuti, con una punizione di Sergio Oliveira passata sotto le gambe di Cristiano Ronaldo.

Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 14 settembre, ma è possibile collegarsi in streaming a Prime Video per non perdersi l’ampio pre-partita fatto di analisi, commenti e anticipazioni, perfetto per immergersi nell’atmosfera di un incontro dall’importanza cruciale.

Juventus-Benfica è uno dei match di Champions League trasmessi in esclusiva dalla piattaforma Amazon. Tutto ciò di cui hai bisogno per seguirlo è un abbonamento Prime, lo stesso utile per ricevere gratuitamente milioni di prodotti in vendita sull’e-commerce e per vedere l’ampio catalogo di film e serie TV messo a disposizione. Se ancora non ne disponi, tutto ciò che devi fare è attivare subito i 30 giorni di prova gratuita.

