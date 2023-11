Come vedere Juventus-Cagliari in streaming (Serie A)

Juventus-Cagliari va in scena nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino, nel sabato pomeriggio della dodicesima giornata della Serie A. Con fischio d’inizio in programma per l’11 novembre alle 18:00, è possibile vederla in streaming solo su DAZN. È un match importante per entrambe le squadre, mosse da prospettive e obiettivi differenti, ma con la stessa determinazione ad allungare le mani sulla posta in palio.

Serie A: guarda Juventus-Cagliari in streaming

Le quattro vittorie consecutive in campionato e i clean sheet ormai diventati un’abitudine hanno portato i bianconeri al secondo posto in classifica, a 26 punti, due in meno della capolista Inter. Gli ospiti sono invece usciti dalla zona retrocessione, al momento risultano diciassettesimi a 9 punti, grazie al bel gioco espresso nelle ultime uscite.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN, da qualsiasi schermo e dispositivo. Per l’occasione, la piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Stefano Borghi. Al suo fianco c’è Dario Marcolin per il commento tecnico.

Per mister Allegri è un incrocio con il proprio passato (ha giocato per i rossoblu e li ha allenati). Di fronte a lui, un veterano della panchina come Ranieri, specialista delle missioni impossibili. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic, Vlahovic, Chiesa;

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet, Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello, Deiola, Makoumbou, Prati, Mancosu, Oristanio, Luvumbo.

Le quote dei bookmaker assegnano il favore del pronostico ai bianconeri, in modo schiacciate. Occhio però agli ospiti, reduci da due vittorie consecutive.

Con un abbonamento a DAZN, vivi il calcio in streaming, in diretta e da qualsiasi dispositivo. Include tutte le partite della Serie A, la Serie B, LaLiga, il meglio della Liga Portugal, l’Europa League e la Conference League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.