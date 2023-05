Come vedere Juventus-Cremonese in streaming (Serie A)

Juventus-Cremonese accende la domenica sera dell’Allianz Stadium, con fischio d’inizio alle ore 20:45 del 14 maggio e possibilità di vedere il match in diretta streaming su DAZN da qualsiasi dispositivo. Ambizioni e prospettive differenti per le due squadre, entrambe però determinate a non fare sconti agli avversari: la posta in palio è troppo importante in vista dell’ultimo scorcio di campionato e della prossima stagione. Le premesse sono quelle che portano a una sfida da non perdere.

Serie A: guarda Juventus-Cremonese in streaming

Secondi in classifica a 66 punti, i bianconeri arrivano al match dopo aver strappato un pareggio in extremis nell’impegno infrasettimanale in Europa League contro il Siviglia, grazie al gol di Gatti nel recupero. La fatica accumulata potrebbe farsi sentire, nelle gambe e nella testa, soprattutto in vista del ritorno in programma tra pochi giorni. Ciò nonostante, dovranno fare di tutto per non farsi recuperare dalle inseguitrici. Situazione disperata, invece, per i grigiorossi, penultimi a 24 punti, che per continuare a sperare nella salvezza devono assolutamente portare a casa un risultato positivo e sperare nei passi falsi di chi li precede ovvero Spezia e Verona.

I tifosi delle due squadre e chi segue il nostro campionato hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Pierluigi Pardo per la telecronaca e affidato il commento tecnico a quella di Massimo Ambrosini.

Saranno determinanti le scelte iniziali dei due allenatori, Allegri e Ballardini, alle prese con qualche acciacco e giocatori in condizioni di forma non ottimali. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Rugani, Danilo, Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic, Chiesa, Milik;

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri, Okereke, Ciofani.

Il favore dei pronostici è per i padroni di casa, ai quali è assegnato il 71% di probabilità di vittoria. Solo l’11% per gli ospiti, ma l’ipotesi di un testacoda è sempre in agguato. Infine, il restante 18% è attribuito a un eventuale pareggio.

