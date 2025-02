Juventus-Empoli (Coppa Italia): dove vederla in streaming anche all'estero

Il quadro dei Quarti di Finale di Coppa Italia si completa questa sera con la sfida quasi inedita, almeno a questi livelli, tra Juventus e Empoli. La vincente tra le due formazioni, in una partita che si gioca comunque in casa dei bianconeri, affronterà il Bologna in semifinale, che ha già eliminato l’Atalanta a domicilio. Dall’altra parte del tabellone è invece definito l’ennesimo potremmo dire derby tra Inter e Milan.

La partita avrà inizio questa sera alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su SportMediaset e collegandoti su Mediaset Infinity. Per vederla anche all’estero, invece, dovrai aiutarti con NordVPN.

Juventus-Empoli in streaming anche dall’estero

Per vedere la partita di Coppa Italia in streaming anche all’estero NordVPN è fondamentale per simulare la tua posizione in Italia. In caso contrario, la diretta sia su SportMediaset che su Mediaset Infinity verrebbe bloccata per via delle restrizioni geografiche. Per fortuna risolvere è semplicissimo e ti basta fare così:

Attivare, se non ce l’hai, NordVPN (approfitta del maxi sconto) Scaricare NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Aprire NordVPN e collegarti a un server italiano Adesso potrai aprire SportMediaset o Mediaset Infinity per iniziare la visione di Juventus-Empoli

Ricorda anche che con NordVPN avrai la certezza importante di una connessione sicura, protetta, privata e molto veloce, senza limiti di banda, e dunque perfetta per lo streaming.