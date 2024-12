Juventus - Fiorentina: dove vederla in streaming in Italia e dall'estero

Juventus – Fiorentina è una delle partite di maggior rilievo della 18° giornata del campionato di Serie A. Il match è in programma oggi, domenica 29 dicembre, a partire dalle 18 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, ferme a 31 punti e sempre più lontane dalla vetta.

Juventus – Fiorentina: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Juventus:

Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Fiorentina:

De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

