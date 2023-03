Come vedere Juventus-Friburgo in streaming

Juventus-Friburgo riporta lo spettacolo dell’Europa League nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino, per gli ottavi di finale di un torneo che si prospetta combattuto da qui alla finale che si disputerà a maggio. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di giovedì 9 marzo. Un appuntamento da non perdere, per conoscere il destino delle due squadre.

Europa League: guarda Juventus-Friburgo in streaming

I tifosi bianconeri e tutti coloro che non vogliono perdere lo spettacolo di una competizione continentale hanno a disposizione due alternative per guardare la partita: la prima è costituita dallo streaming su DAZN con telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Andrea Stramaccioni, la seconda invece dalla diretta trasmessa da Sky e NOW.

Dopo aver superato senza troppe difficoltà il Nantes, la Vecchia Signora arriva agli ottavi di finale in Europa League da favorita. Ha però alle spalle la recente sconfitta in campionato subita dalla Roma. Attenzione agli avversari, quinti in Bundesliga dietro a Bayern, Borussia, Union Berlino e Lipsia, un ostacolo da non sottovalutare: il torneo potrebbe costituire l’unica via d’accesso percorribile per la qualificazione alla prossima Champions.

Si riveleranno determinanti le strategie dei due tecnici, Allegri e Streich: ecco le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare all’ingresso in campo. Occhio al nazionale italiano Grifo tra i tedeschi.

Juventus (3-4-3): Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic, Di Maria;

Frigurbo (4-2-3-1): Flekken, Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler, Doan, Eggestein, Höfler, Grifo, Sallai, Holer.

Come vedere Juventus-Friburgo dall’estero

Piattaforme come DAZN garantiscono il diritto alla portabilità transfrontaliera così da poter accedere agli stessi contenuti da paesi diversi dall’Italia. È comunque buona norma fare attenzione alla sicurezza quando ci si connette mediante reti pubbliche, condivise (come quelle degli hotel) o network non gestiti direttamente.

Anche per lo streaming, vale dunque la regola d'oro della cybersecurity che si applica a qualsiasi altra attività online: è bene mantenere sempre protetti dati e privacy.

