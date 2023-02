Coppa Italia: come vedere Juventus-Lazio in streaming

Juventus-Lazio mette di fronte bianconeri e biancocelesti, in un quarto di finale della Coppa Italia dall’esito più incerto che mai. I padroni di casa hanno assoluto bisogno di rialzare la testa, dopo la brutta sconfitta in campionato subita dal Monza. Gli ospiti vogliono invece accedere alla semifinale contro l’Inter, approfittando di un momento di forma non certo brillante degli avversari. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di giovedì 2 febbraio. È una gara secca: niente andata e ritorno, ma eventualmente supplementari e rigori in caso di parità al novantesimo.

Juventus-Lazio di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

A tifosi e appassionati del grande calcio segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis: è sufficiente connettersi a Mediaset Infinity, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, affiancato da Roberto Cravero per il commento tecnico. Vale anche dall’estero, semplicemente accedendo alla piattaforma attraverso NordVPN. Chi si trova a casa, invece, può sintonizzare il televisore su Canale 5.

Saranno anzitutto le scelte dei due tecnici, Allegri e Sarri, a indirizzare il match. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Kean;

Lazio: Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

