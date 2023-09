Juventus-Lazio: sciogliendo i nodi Chiesa e Pogba

La settimana che porta a Juventus-Lazio procede in modo ben diverso per le due squadre. Se i biancocelesti proseguono nel proprio lavoro di preparazione in modo tutto sommato tranquillo, da tabella di marcia, tenendo conto anche dell’impegno in Champions League della prossima settimana (contro l’Atletico Madrid), a Torino si respira un’aria ben diversa: sollievo per il recupero di Chiesa, preoccupazione per il nuovo caso che vede coinvolto Pogba.

Chiesa ok, Pogba out: verso Juventus-Lazio

L’esito dell’ultimo esame a cui è stato sottoposto l’attaccante infonde fiducia. Il fastidio all’adduttore che gli ha impedito di scendere in campo con la nazionale contro la Macedonia non sembra aver lasciato conseguenze e il numero 7 punta alla titolarità. Discorso ben diverso per il centrocampista: il 10 ha ricevuto un provvedimento di sospensione da parte del Tribunale Nazionale Antidoping e si ferma inevitabilmente in attesa di nuovi sviluppi. Di certo, non ci sarà per il big match del 16 settembre (ore 15, in diretta streaming su DAZN).

Insomma, un’ennesima grana per il club e per il suo tecnico, Allegri, che perde così (ancora una volta) una delle sue pedine più importanti. A proposito di indisponibili, diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto, mettendo le mani avanti e chiarendo che molto potrebbe ancora cambiare da qui ai prossimi quattro giorni.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Milik, Vlahovic;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

La quarta giornata di Serie A vedrà andare in scena anche un altro big match: Inter-Milan. Juventus e Lazio potrebbero approfittare del derby della Madunina proprio per accorciare le distanze in classifica sulle milanesi. Anche in questo caso, la partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, sabato 16 settembre alle 18.

