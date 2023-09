Come vedere Juventus-Lecce in streaming (Serie A)

Juventus-Lecce dà il via al turno infrasettimanale della Serie A: in campo all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio in programma per martedì 26 settembre alle ore 20:45, la partita può essere vista in streaming su DAZN. Una sfida dall’esito tutt’altro che scontato, considerano l’andamento dei due club nella prima parentesi del campionato.

Serie A: guarda Juventus-Lecce in streaming

Con grande sorpresa, si tratta di un incrocio nella parte alta della classifica. Da una parte i bianconeri, quarti a 10 punti, ma reduci dalla brutta sconfitta esterna per 4-2 contro il Sassuolo. Dall’altra i giallorossi, vera rivelazione di questo inizio campionato, terzi a 11 punti spinti dall’entusiasmo e dalla guida tecnica del nuovo allenatore D’Aversa.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN, da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer, televisore ecc. Ad accompagnarli durante il match, la telecronaca affidata dalla piattaforma alla voce di Pierluigi Pardo. Al suo fianco, Riccardo Montolivo per il commento tecnico.

Ecco quali sono le probabili formazioni che di due allenatori, Allegri e D’Aversa, dovrebbero schierare all’ingresso in campo. I padroni di casa confermano il tandem d’attacco, mentre gli ospiti continuano a puntare sulla solidità di uno schieramento in grado fin qui di dimostrarsi molto solido.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic;

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Rafia, Ramadani, Kaba, Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Nonostante il momento attraversato dalle due squadre, il pronostico favorisce i bianconeri: Google assegna alla loro vittoria il 63% delle probabilità, solo il 14% a quella dei giallorossi e il restante 23% al pareggio.

Dieci partite su dieci per ogni turno di Serie A sono in streaming solo per chi ha un abbonamento a DAZN. La piattaforma dedicata allo sport in diretta trasmette anche i match della Serie B, quelli de LaLiga spagnola e, da quest’anno, anche il meglio della Liga Portugal.

