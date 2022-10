Come vedere Juventus-Maccabi Haifa in streaming

Juventus-Maccabi Haifa è la sfida che deciderà il destino dei bianconeri in Champions League. La squadra di mister Allegri ospita gli israeliani all’Allianz Stadium, per un match che sa già di dentro o fuori, determinante per continuare a sperare nel passaggio del girone e nell’accesso agli ottavi. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 5 ottobre.

Juventus-Maccabi Haifa: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in streaming su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport) oppure su Infinity+.

Una gara solo apparentemente semplice per i bianconeri, reduci da un periodo di certo non sereno in cui sono mancati i risultati, nonostante la bella vittoria in campionato con il Bologna. Dovranno fare ancora i conti con le assenze dovute all’infermeria. Tra le formazioni in campo da subito, spazio a Kostić, Di Maria e Vlahovic per il fronte offensivo juventino (Milik in panchina per un affaticamento), mentre tra gli ospiti bisogna prestare attenzione ai movimenti di Chery tra le linee.

La classifica del gruppo H vede al momento il Paris Saint-Germain e il Benfica a punteggio pieno con 6 punti, mentre Juventus e Maccabi Haifa sono ancora a secco, ferme a 0 punti. Un’ulteriore eventuale sconfitta comprometterebbe seriamente le speranze per il prosieguo della competizione.

A chi desidera guardare il match dall’estero in streaming consigliamo di affidarsi a un servizio come NordVPN (oggi al 65% di sconto) per ottenere un indirizzo IP italiano e potersi così connettere senza problemi a uno dei servizi elencati in precedenza.

Su Sky la telecronaca è affidata a Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Nella diretta su Infinity+ toccha invece a Massimo Callegari e Roberto Cravero.

