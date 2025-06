Juventus-Manchester City: orario e dove vederla in streaming anche all'estero

Si chiude la fase a gironi della Juventus al Mondiale per Club. I bianconeri, già qualificati per gli ottavi, si giocano il primo posto del gruppo G in una grande sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola: in virtù della miglior differenza reti, alla Juve basta un pareggio per assicurarsi il primo posto del girone che garantirebbe un percorso più semplice nel tabellone della fase a eliminazione diretta, seppur col rischio derby contro l’Inter ai quarti di finale.

La partita si giocherà alle ore 21 italiane e potrai vederla in streaming gratuitamente su DAZN. Discorso che vale anche all’estero utilizzando una VPN come NordVPN.

Ti ricordiamo che la visione delle partite del Mondiale per Club su DAZN è gratuita, ti basterà soltanto registrarti senza abbonarti alla piattaforma. Nel caso fossi abbonato però potrai ottenere alcuni vantaggi come una qualità immagine superiore in HDR, audio surround Dolby 5.1, highlights personalizzati e possibilità di rivedere l’intera partita.

