Juventus-Milan (Supercoppa): dove vederla in TV e streaming anche dall'estero

Per il secondo anno di fila, la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita nell’inedito formato a 4 squadre. Juventus-Milan è la prima semifinale, tra la squadra vincente della Coppa Italia e la seconda classificata in Serie A dello scorso campionato. Occasione di riscatto per entrambe le formazioni, protagoniste di una prima parte di torneo piuttosto anonima, con tanto di cambio sulla panchina per i rossoneri.

La partita avrà inizio alle ore 20 e potrai vederla in diretta televisiva su Canale 5 oppure in streaming su Mediaset Infinity. Se ti trovi all’estero, invece, dovrai sfruttare NordVPN per vedere la partita.

Come usare NordVPN per vedere Juventus-Milan all’estero

Se non sei in Italia dovrai usare Mediaset Infinity per accedere alla diretta su Canale 5 con l’aiuto di NordVPN. Normalmente, infatti, l’app è limitata geograficamente al funzionamento nel nostro paese e non è disponibile all’estero. Ragion per cui dovrai simulare la tua presenza in Italia tramite i server VPN, in questo modo:

Attivare un abbonamento NordVPN Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Aprire NordVPN, attivarlo e selezionare un server in Italia Aprire Mediaset Infinity all’orario della partita, selezionare Canale 5 tra i canali in diretta e iniziare la visione

Con NordVPN potrai contare sulle migliori velocità per lo streaming, per vedere la partita tra Juventus e Milan alla miglior qualità possibile, oltre che su una connessione sicura e totalmente privata.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Parlando di calcio giocato, invece, queste le possibili formazioni della partita:

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic MILAN: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez

