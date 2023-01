Coppa Italia: come vedere Juventus-Monza in streaming

Juventus-Monza è più di un ottavo di Coppa Italia, soprattutto considerando quanto accaduto nel recente passato. I bianconeri hanno bisogno di ripartire con il piede giusto dopo la batosta subita in campionato a Napoli, con la volontà inoltre di vendicare la sconfitta subita a metà novembre sul terreno del Brianteo. Questa volta di gioca all’Allianz Stadium, con il calcio d’inizio in programma per le ore 21:00 di giovedì 19 gennaio. Ricordiamo che si tratta di una gara secca, senza ritorno, ma con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al novantesimo.

Juventus-Monza di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

Chi vuole, può guardare la partita in diretta streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche dall’estero semplicemente connettendosi attraverso NordVPN. Alla telecronaca c’è Massimo Callegari, affiancato da Roberto Cravero per il commento tecnico. Ricordiamo infine che il match è trasmesso anche in chiaro in TV, su Canale 5.

In panchina, per i bianconeri, non ci sarà mister Allegri, obbligato a scontare la squalifica rimediata nella finale dello scorso anno persa ai supplementari contro l’Inter. Al suo posto, guiderà la squadra Landucci. Sulla panchina dei lombardi, invece, ci sarà regolarmente Palladino, che al suo esordio in campionato ha fatto uno sgambetto agli avversari. Questa le probabili formazioni, caratterizzate da un ampio turnover.

Juventus: Perin, Gatti, Rugani, Alex Sandro, McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior, Soulé, Kean;

Monza: Cragno, Caldirola, Marlon, Carboni, Ferrarini, Ranocchia, Barberis, Valoti, Carlos Augusto, Ciurria, D’Alessandro, Gytkjaer.

Concludiamo sottolineando che dall’estero è possibile guardare Juventus-Monza di Coppa Italia, in diretta streaming senza alcuna spesa e con telecronaca in italiano. Non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma Mediaset Infinity con NordVPN (oggi in forte sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

