Come vedere Juventus-Nantes in streaming

Juventus-Nantes in campo per i playoff di Europa League, con i bianconeri reduci dall’eliminazione in Champions e alla ricerca di un nuovo obiettivo continentale da raggiungere. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dell’Allianz Stadium alle ore 21:00 di giovedì 16 febbraio. La prossima settimana il ritorno, allo Stade de la Beaujoire.

I tifosi possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico. In alternativa, chi si trova a casa può semplicemente sintonizzare il televisore sul canale TV8 dove è trasmessa in chiaro, visibile in modo completamente gratis.

Sono solamente due i precedenti tra le squadre, terminati con una vittoria a testa. Prendendo in considerazione i rispettivi campionati nazionali, la classifica non sorride certo ai club. I bianconeri si trovano infatti al nono posto della Serie A, affossati dalla penalizzazione (-15 punti) inflitta, mentre i francesi sono al momento tredicesimi in Ligue 1.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dai due allenatori, Allegri e Kombouaré, al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik;

Nantes (5-4-1): Lafont, Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traoré, Blas, Chirivella, Sissoko, Simon, Guessand.

