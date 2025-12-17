Juventus Play: nuovo canale gratuito su Rakuten TV

Juventus Play è il nuovo canale per i tifosi della Vecchia Signora. È disponibile gratuitamente su Rakuten TV, noto servizio giapponese che offre varie modalità di streaming. In questo caso si tratta di una canale FAST attivo 24 ore su 24. Uno dei contenuti recenti riguarda l’anniversario della vittoria della Coppa Intercontinentale 1985.

Juventus Play: tutto sul mondo bianconero

Rakuten TV è accessibile tramite web da PC o Mac, app Android o iOS, dispositivi di streaming (ad esempio Fire TV Stick), smart TV e console. I contenuti vengono offerti in modalità VOD (Video-On-Demand) con pubblicità o abbonamento. I canali TV funzionano invece in modalità FAST (Free Ad-supported Streaming Television), quindi come canali TV tradizionali (l’utente non può scegliere quando vedere un contenuto) con interruzioni pubblicitarie.

Il nuovo canale dedicato ai tifosi bianconeri è Juventus Play (clicca qui). Come detto è gratuito, quindi non serve né abbonamento né registrazione. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Verranno trasmesse le repliche delle partite stagionali della prima squadra maschile e femminile, della Next Gen e dell’Under 20, le conferenze stampa in diretta, le produzioni originali dello Juventus Creator Lab e i numerosi contenuti di archivio.

Ci saranno inoltre documentari dedicati a singoli giocatori e i dietro le quinte, come quello relativo all’anniversario della vittoria della Coppa Intercontinentale 1985. In occasione dei 40 anni dalla storica vittoria (nonostante l’annullamento della spettacolare rete segnata da Michel Platini), la maglietta indossata dai calciatori è stata portata nel Museo da Tacconi, Cabrini, Bonini, Brio, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini, Pioli, Briaschi e Bodini.

Mattia Fontana, Head of Media di Juventus, ha dichiarato: