Juventus - PSV: dove vedere in TV i Play Off di Champions League

Torna in campo la Champions League: dopo la fase a girone unico, infatti, tocca ora ai Play Off che vedono le italiane grandi protagoniste. Martedì 11 febbraio, a partire dalle 21:00, infatti, andrà in scena Juventus – PSV. Si tratta di un appuntamento importantissimo per la Juventus che arriva al primo crocevia della stagione, dopo una prima parte di campionato costellata da troppi pareggi.

Juventus – PSV sarà trasmessa in diretta TV su Sky, per tutti gli utenti che hanno attivato un abbonamento con il pacchetto Sky Sport incluso. Questo pacchetto consente di seguire tutta la Champions League e molti altri contenuti.

Per chi non ha Sky, invece, c’è la possibilità di attivare subito una delle offerte in corso. In questo caso, infatti, l’accesso ai contenuti è immediato (senza la necessità di attendere l’arrivo del decoder Sky) e avviene tramite Sky Go.

Le offerte disponibili sono diverse. Il pacchetto Sky Sport costa 22,90 euro al mese e può essere abbinato a tre diversi bundle. Per i dettagli completi in merito vi rimandiamo al paragrafo seguente. L’offerta, invece, è disponibile tramite il sito ufficiale di Sky.

Sky Sport: le offerte per vedere Juventus – PSV

Ecco le promo da scegliere per accedere a Sky Sport e vedere Juventus – PSV:

Sky TV + Sky Calcio ; aggiungendo anche il pacchetto Sky Sport il costo complessivo è di 34,90 euro al mese

; aggiungendo anche il pacchetto il costo complessivo è di Sky & Netflix ; aggiungendo anche il pacchetto Sky Sport il costo complessivo è di 37,80 euro al mese

; aggiungendo anche il pacchetto il costo complessivo è di Sky & Netflix + Sky Cinema; aggiungendo anche il pacchetto Sky Sport il costo complessivo è di 47,80 euro al mese

È sempre incluso Sky Go.

A tutte le promo indicate è sempre possibile aggiungere ulteriori pacchetti per arricchire l’abbonamento. La durata del periodo promozionale è di 18 mesi e non ci sono vincoli alla fine di tale periodo. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.