Juventus-Sassuolo (Serie A): guardala in streaming

Juventus-Sassuolo è il posticipo che chiude ufficialmente la prima giornata della nuova stagione di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di lunedì 15 agosto 2022. Quale modo migliore per chiudere la festività del Ferragosto che con una gara dall’esito tutt’altro che scontato? Da una parte sono schierati i bianconeri al servizio di mister Allegri, reduci da due stagioni poco brillanti e con una grande voglia di riscatto, dall’altra i neroverdi di Dionisi già capaci di mettere in ginocchio le grandi e che puntano puntare all’Europa.

Juventus-Sassuolo, guardala in diretta streaming

Hai la possibilità di seguire il match in diretta streaming su DAZN, con un ricco collegamento pre-partita per immergersi nell’atmosfera di uno Stadium affamato di vittorie.

Fin dal primo minuto vedremo in campo formazioni rafforzate dagli innesti del mercato estivo. Considerando l’out forzato di Pogba, tra le fila della Juventus i più attesi sono senza alcun dubbio Di Maria e Bremer, quest’ultimo strappato alla concorrenza cittadina dei cugini granata, mentre il Sassuolo può contare sull’arrivo del norvegese Thorstvedt e dell’urugiaiano Agustín Álvarez.

Con l’ abbonamento a DAZN, scegliendo una delle due formule proposte (Standard o Plus) non c’è solo il calcio della Serie A. Il catalogo di contenuti è molto più ampio: include anche la Major League Soccer statunitense, LaLiga spagnola e il meglio dal Sud America, senza dimenticare altri sport come boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf e basket, i motori e tutte le produzioni originali, dalle interviste agli approfondimenti, fino a talk show e serie tematiche.

