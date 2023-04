Come vedere Juventus-Sporting in streaming gratis

Juventus-Sporting riporta l’atmosfera dell’Europa League all’Allianz Stadium di Torino, per l’andata dei quarti di finale. Con fischio d’inizio in programma alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile, la partita potrà essere seguita in streaming, anche gratis. Ecco tutti i dettagli.

Europa League: guarda Juventus-Sporting in streaming

I bianconeri giungono alla sfida dopo aver eliminato il Friburgo agli ottavi, mentre i loro avversari hanno avuto la meglio sull’Arsenal ai rigori. Difficile pronosticare il risultato, per la doppia sfida (andata e ritorno) che assegnerà il passaggio del turno: la vincente incontrerà una tra Manchester United e Siviglia in semifinale.

Sono ben tre le alternative a disposizione per chi desidera guardare la partita, tutte con telecronaca in italiano e anche gratis. La prima è quella che passa dallo streaming su DAZN, la seconda dalla diretta trasmessa da Sky e NOW, la terza e ultima invece da TV8 che permette di seguire il match in chiaro (dunque senza alcun abbonamento) sul televisore oppure attraverso il sito ufficiale del canale.

Infine, le probabili formazioni che Allegri e Amorim dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik;

Sporting (3-4-3): Adan, St. Juste, Inacio, Coates, Esgaio, Goncalves, Morita, Matheus Reis, Edwards, Chermiti, Trincao.

Come vedere la partita dall’estero

Chi si trova all’estero, ma non vuole rinunciare allo spettacolo di Juventus-Sporting con telecronaca in italiano, può contare sulla portabilità transfrontaliera garantita dai servizi che trasmettono il match. Connettendosi da una rete aperta, pubblica o condivisa, ad esempio quella dell’albergo, è comunque bene prestare attenzione alla sicurezza.

Per ogni attività online, incluso lo streaming, la protezione di privacy e dati non deve e non può mai essere messa in discussione. Il consiglio è dunque quello di affidarsi a una soluzione dedicata e certificata, come quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto), che include strumenti avanzati come una Virtual Private Network con server distribuiti in tutto il mondo, un efficace antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e spazio crittografato sul cloud per il backup di file e contenuti.

