Come vedere Juventus-Torino in streaming (Serie A)

Juventus-Torino è il derby della Mole, per definizione mai una partita come le altre. Va in scena sabato 7 ottobre alle ore 18:00, nella cornice bianconera dell’Allianz Stadium e con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. In palio non c’è solo la vittoria nell’ottava giornata di Serie A, ma l’orgoglio di una città intera.

Serie A: guarda Juventus-Torino in streaming

Quarto posto in classifica a quota 14 punti per la Vecchia Signora, fermata nell’ultimo turno dal pareggio incolore ottenuto in casa dell’Atalanta. Decimi a 9 punti invece i granata, reduci da un inizio stagione vissuto con qualche difficoltà di troppo, al di sotto delle aspettative.

I tifosi delle due squadre e tutti coloro che vogliono assistere allo spettacolo senza tempo della stracittadina, possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, mentre al commento tecnico c’è Massimo Ambrosini.

Sarà quasi una partita a scacchi tra i due allenatori, Allegri e Jurić. Questi gli schieramenti con le probabili formazioni all’ingresso in campo.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Milik;

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Tameze, Schuurs, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro, Vlasic, Radonjic, Zapata.

I bianconeri partono con il favore del pronostico, complice anche il supporto della propria curva, che dopo qualche fischio e protesta ha deciso di tornare a sostenere la squadra dagli spalti. Occhio però alle incognite di un match imprevedibile per definizione.

Tutta la Serie A è in streaming per chi attiva un abbonamento a DAZN, dieci partite su dieci in ogni turno di campionato, sette delle quali in esclusiva. Le potrai vedere da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer, televisore o lettore multimediale compatibile. E, quando non si gioca, la piattaforma aiuta a ingannare l’attesa dei match con interviste, speciali e approfondimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.