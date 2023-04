Come vedere Juventus-Verona in streaming

Juventus-Verona potrebbe sembrare un match dall’esito già deciso in partenza, guardando solo alla classifica, ma le ambizioni e le prospettive per l’ultima parte del campionato potrebbero riservare qualche sorpresa. In campo all’Allianz Stadium per la giornata 28 di Serie A, con fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 1 aprile, la sfida dirà molto sul futuro delle due squadre. Puoi seguirla in diretta.

Serie A: guarda Juventus-Verona in streaming

I tifosi che vogliono guardare la partita hanno due opzioni a disposizione, tra le quali scegliere: la prima è lo streaming su DAZN, la seconda invece quella che passa dalla diretta trasmessa su Sky e NOW. In entrambi i casi potranno seguirla con telecronaca in italiano.

Le squadre faranno di tutto per allungare le mani sui tre punti in palio. Per i bianconeri saranno importanti nel percorso di risalita della classifica: attualmente sono settimi a quattro distanza dall’Atalanta che li precede, ma con la prospettiva di veder restituito quanto tolto con la penalizzazione dei mesi scorsi. I gialloblu, invece, si trovano in zona retrocessione, terzultimi e obbligati a vincere per ridurre il gap che li separa dallo Spezia.

Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai mister, Allegri e Zaffaroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, De Sciglio, Di Maria, Vlahovic;

Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Magnani, Faraoni, Duda, Tameze, Doig, Braaf, Kallon, Gaich.

Grandi favoriti dai pronostici i padroni di casa con la vittoria quotata al 67%. Solo 12% assegnato agli ospiti, mentre al pareggio spetta il rimanente 21%.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme è possibile vedere Juventus-Verona anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Attenzione però al fattore sicurezza se ci si connette attraverso reti come quelle degli alberghi, condivise, aperte o sconosciute.

Mantenere dati e privacy sempre protetti, anche durante lo streaming, è fortemente consigliato. Può tornare utile una soluzione come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto), di tipo all-in-one, che alla Virtual Private Network con server in tutto il mondo aggiunge antivirus, blocco tracciamento, gestore password e spazio sul cloud per il backup crittografato.

