L'orecchino di Kamala Harris e le teorie del complotto

Il secondo confronto TV tra i due candidati alla presidenza USA è andato in scena negli studi ABC (il primo risale a fine giugno, quando per i democratici era ancora in corsa Joe Biden). Kamala Harris e Donald Trump sono stati impegnati in un botta e risposta durato all’incirca un’ora e mezza. Come di rito, una volta spenti i microfoni, è iniziato il tempo delle analisi. Una in particolare ha alimentato l’attività social dei sostenitori repubblicani: quella relativa alla natura dell’orecchino indossato da Harris.

L’orecchino di Kamala Harris non è un auricolare

Un post su X condiviso dall’account @24ELECTIONS, ben presto diventato virale, sostiene si tratti di un auricolare. Nel dettaglio, del modello NOVA H1 Audio Earrings presentato lo scorso anno all’evento CES 2023, un piccolo speaker da indossare in modo discreto.

Grazie al dispositivo, Harris avrebbe potuto contare su un aiuto esterno durante il dibattito. È però stata sufficiente una breve attività di fact checking per smontare quella che è, a tutti gli effetti, una teoria del complotto.

NOVA H1 Audio Earrings e Icebach Sound Solutions

Gli auricolari in questione sono stati protagonisti di una campagna di crowdfunding su Kickstarter. Nonostante l’iniziativa sia stata finanziata con successo, andando ben oltre il traguardo prefissato (103.000 euro raccolti in totale), la realtà tedesca NOVA Products che ha presentato il progetto non fornisce alcun aggiornamento sullo stato di avanzamento dal maggio 2023. Le spedizioni non hanno mai preso il via e non è possibile acquistarli online. Tra i commenti pubblicati dai sostenitori c’è chi fa riferimento a una truffa, altri alla chiusura dell’azienda e alla cessione dei brevetti.

Il sito di riferimento, nova-audio.com, effettua un redirect a quello di un’altra società, Icebach Sound Solutions. Lì, effettivamente, un riferimento al confronto TV tra Harris e Trump è presente, pubblicato in seguito al dibattito. Riportiamo il passaggio in forma tradotta.

Dopo il dibattito presidenziale, siamo stati contattati da numerosi programmi TV per interviste. In seguito ad approfondite discussioni, abbiamo deciso di concedere un’intervista in diretta per chiarire le voci e i miti che circondano i nostri fantastici prodotti. Il nostro intervistatore scelto è Jimmy Fallon, un bavarese di fiducia nel cuore. Vi preghiamo di astenervi da qualsiasi richiesta di intervista se non siete Jimmy Fallon. Grazie.

I portali delle due aziende (NOVA e Icebach), sono controllati da Stephan Berendsen della BBG Entertainment, uno sviluppatore tedesco apparentemente impegnato sul fronte dei giochi mobile. Contattata dalla redazione di Engadget, Icebach ha risposto quanto segue.

Non sappiamo se la signora Harris abbia indossato uno dei nostri prodotti. La somiglianza è impressionante e, sebbene il nostro prodotto non sia stato realizzato specificamente per l’uso nei dibattiti presidenziali, è comunque adatto a tale scopo.

Nella dichiarazione si fa riferimento (non senza una dose di ironia) alla realizzazione di un modello che Trump potrà indossare nei prossimi appuntamenti.

Per garantire parità di condizioni a entrambi i candidati, stiamo attualmente progettando una versione maschile e, presto, saremo in grado di offrirla alla campagna di Trump. La scelta della colorazione è un po’ impegnativa, poiché l’arancione non si sposa bene con molti colori.

Gli orecchini di Tiffany

Gli orecchini indossati durante il dibattito sono di Tiffany (e in altre occasioni), più nello specifico il modello South Sea Pearl Earrings.

È possibile rivedere il confronto tra Kamala Harris e Donald Trump, il primo faccia a faccia tra i due candidati alla Casa Bianca, dopo il passo indietro di Biden, sul canale YouTube di ABC News. Chi l’ha spuntata? Anche secondo la stampa più vicina alla fazione repubblicana, per il tycoon non è stata la migliore delle serate.