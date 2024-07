KaOS Linux 2024.07 rilasciato con KDE Plasma 6.1 e Linux 6.9

Il team di sviluppo dietro la distribuzione indipendente KaOS Linux ha annunciato oggi il rilascio e la disponibilità generale per il download dello snapshot ISO di KaOS Linux 2024.07 per luglio 2024. Inoltre, KaOS Linux 2024.07 presenta l’ultima e migliore serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.1. La release di default di questa versione è KDE Plasma 6.1.3 è quella predefinita. Inoltre, sono state introdotte le ultime suite software KDE Gear 24.05.2 e KDE Frameworks 6.4, tutte compilate rispetto al framework applicativo Qt 6.7.2.

KaOS Linux 2024.07: le modifiche della nuova versione

La versione KaOS Linux 2024.07 è basata sulla serie di kernel Linux 6.9, più specificamente sul kernel Linux 6.9.9. Inoltre, viene fornita con una toolchain aggiornata composta dallo stack grafico Mesa 24.1.4, compilatore LLVM/Clang 18.1.8, sistema init systemd 253.22, server multimediale PipeWire 1.2.1, nonché libgcrypt 1.11.0, Nettle 3.10, Dracut 103, OpenSSL 3.3, OpenCV 4.10.0 e OpenSSH 9.8p1. Il supporto del file system bcachefs implementato nella versione precedente è ancora considerato sperimentale. Gli utenti possono provarlo installando KaOS Linux con il programma di installazione grafico Calamares in modalità di partizionamento manuale. Tuttavia, gli sviluppatori di KaOS notano che non sono state ancora implementate impostazioni specifiche per questo filesystem.

Infine, per quanto riguarda i problemi noti, gli sviluppatori ricordano che l’installazione su RAID non è attualmente possibile. Per creare un supporto affidabile per l’avvio della Live ISO, è necessario selezionare USB o DVD. In seguito basta seguire le istruzioni per l’utilizzo con una chiavetta USB o un disco DVD. UEFI è supportato, ma Secure Boot per ora no. KaOS Linux 2024.07 è già disponibile per il download dal sito ufficiale per le nuove installazioni. Gli utenti esistenti di KaOS Linux devono solo eseguire un aggiornamento del sistema. Per fare ciò basta eseguire il comando sudo pacman -Syu in un’app di emulazione di terminale poiché KaOS Linux segue un modello di rilascio progressivo nello stile di Arch Linux.