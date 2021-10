Brain4Net è la nuova acquisizione di Kaspersky (XDR-SASE)

Con sede a Boston (Massachusetts) e fondata nel 2015, Brain4Net è la società oggetto della nuova acquisizione messa a segno da Kaspersky, a fronte di un investimento economico non reso noto.

La società russa esperta in sicurezza informatica allunga così le mani su una realtà statunitense specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi che aiutano i professionisti e i service provider ad adattare tecnologie moderne come SD-WAN (Software-Defined Wide-Area Network) e NFV (Network Functions Virtualization), alle infrastrutture di rete esistenti.

I’m proud to welcome @Brain4Net_Inc to @kaspersky family. We've successfully completed the acquisition of the company that will significantly boost our cloud #cybersecurity capabilities and XDR offering based on SD-WAN and NFV.

Details 👉 https://t.co/nkdpwwkcEN pic.twitter.com/AdAtsguj5m

— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) October 27, 2021