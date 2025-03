Kaspersky al MWC 2025: ecco le nuove frontiere delle Minacce Mobile (intervista)

Il Mobile World Congress 2025 non è solo sinonimo di smartphone e nuove tecnologie, tra i padiglioni della fiera si discute anche del futuro della sicurezza mobile. Su questo argomento, di stretta attualità dopo il caso Paragon e lo spionaggio di giornalisti e attivisti italiani, abbiamo intervistato Marc Rivero, lead security researcher di Kaspersky che ci ha fornito una panoramica approfondita sulle minacce mobile più recenti, le tecniche di attacco emergenti e le previsioni per il futuro della sicurezza dei dispositivi mobili.

Quali sono le principali famiglie di malware mobile attualmente in circolazione e come si sono evolute negli ultimi anni?

Che cosa ne pensa degli zero-click malware?

I malware zero-click, che infettano i dispositivi senza interazione dell’utente, rappresentano la forma più avanzata di software exploitation e sono collegati ad operazioni di nation-state, rendendoli difficili da bloccare. Anche se non esiste una tecnologia in grado di bloccare completamente gli attacchi zero-click, Kaspersky rileva le minacce a livello di rete analizzando il traffico e i log del dispositivo. La visibilità è maggiore su Android grazie alla natura del sistema operativo, mentre su iOS la risposta e il rilevamento sono limitati. Per proteggersi, è possibile analizzare il traffico con i threat data feed di Kaspersky e, comprendendo le TTP (Tattiche, Tecniche e Procedure) del gruppo attaccante, adottare misure di protezione aggiuntive. Creare un exploit zero-click richiede un investimento di centinaia di milioni e due anni di lavoro, rendendoli non comuni.