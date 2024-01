Kaspersky: antivirus e VPN inclusa in un unico pacchetto a prezzo scontato

Kaspersky, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, offre una soluzione completa per la protezione dei tuoi dispositivi e la navigazione sicura su Internet.

Con l’abbonamento Kaspersky Plus, hai accesso a un antivirus e a una VPN illimitata con un unico pacchetto, attualmente in promozione a soli 29,99 euro per un anno, con attivazione su un singolo dispositivo.

Protezione totale con Kaspersky Plus

Kaspersky Plus è progettato per massimizzare la sicurezza dei tuoi dispositivi e dati. L’antivirus incluso offre una rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, con un sistema anti-phishing e un firewall integrato. Ma i vantaggi non finiscono qui.

Con l’abbonamento, hai anche accesso a una VPN illimitata per navigare su Internet senza tracciamento. Questo significa che la tua connessione è sicura e privata, proteggendo la tua identità online da occhi indiscreti.

Kaspersky Plus non solo offre una sicurezza completa, ma fornisce anche opzioni flessibili per adattarsi alle tue esigenze.

Puoi attivare l’abbonamento base a 29,99 euro per un anno su un dispositivo e, se necessario, aggiungere altri due dispositivi con solo 5 euro in più. Oppure, optare per la massima protezione su cinque dispositivi con soli 10 euro aggiuntivi.

Tutte le offerte sono coperte da una garanzia di rimborso di 30 giorni, garantendoti la tranquillità nell’acquisto. Per attivare questa promozione esclusiva e garantirti la massima sicurezza online, visita il sito ufficiale di Kaspersky cliccando qui sotto:

Investi nella sicurezza dei tuoi dispositivi con Kaspersky Plus, un pacchetto completo che unisce antivirus e VPN a un prezzo scontato. Naviga in modo sicuro e senza preoccupazioni, sapendo di essere protetto da una delle migliori soluzioni di sicurezza informatica sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.