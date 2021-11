Kaspersky Antivirus al 30% in meno: offerta imperdibile Black Friday!

Kaspersky continua a proporre le sue offerte del Black Friday anticipato. Oltre allo sconto su Kaspersky Security Cloud, piano di sicurezza pensato per coprire più dispositivi con un solo account, la società di cybersecurity russa rilancia anche un taglio del 30% su Kaspersky Anti-Virus base. Il prezzo finale? 20,99 Euro per coprire 1 PC per 1 anno!

Kaspersky Anti-Virus: tutti i dettagli del software

L’Anti-Virus firmato Kaspersky è uno dei più efficaci sul mercato, complice l’esperienza pluriennale della compagnia moscovita. Come ogni software di questo tipo che si rispetti, esso protegge da minacce come ransomware, cryptolocker e hacker. Ovviamente blocca anche virus e malware in tempo reale e si assicura che il computer funzioni in maniera rapida e ottimale.

Interessante è la funzionalità Network Attack Blocker, anti-ransomware che impedisce agli hacker di entrare nella rete domestica e intercettare i dati dell’utente. Utile è poi la feature anti-phishing sviluppata dal team di esperti russo, la quale protegge da e-mail e siti contraffatti creati da criminali informatici. Infine, come anticipato, il programma si occupa di ottimizzare le prestazioni del computer Windows. A tale proposito, si nota che Kaspersky Anti-Virus non è compatibile con macOS, invece supportato da Kaspersky Internet Security e Total Security.

Il prezzo, come detto inizialmente, è pari a 20,99 Euro anziché 29,99 Euro nel caso in cui si necessiti della protezione di un solo PC per un anno. Altrimenti, si può salire per esempio a 24,49 Euro anziché 34,99 Euro per proteggere 2 PC. O ancora, la protezione biennale di un unico PC costa 37,09 Euro al posto di 52,99 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito o PayPal. Sono supportate anche le carte prepagate. Se volete aggiungere servizi extra, nel carrello potrete trovare il Password Manager e anche la VPN Kaspersky.