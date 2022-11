Kaspersky e le minacce ICS: le previsioni per il 2023

Le minacce ICS (Industrial Control System) sono più che mai attuali. Kaspersky ha condiviso le sue previsioni in merito.

Criminali informatici, attività di insider, attacchi ransomware: queste sono le minacce più comuni, che potrebbero creare conseguenze a livello tecnico, economico e geopolitico.

Secondo Kaspersky, nel prossimo anno i settori che saranno maggiormente bersagliati sono quello delle energie rinnovabili, dei trasporti, della logistica, dell’agricoltura ed energetico.

Gli attacchi sono aumentati di pari passo con la digitalizzazione, in una disperata corsa verso una maggiore efficienza SmartXXX e IIoT, ma anche per la tecnologia digital twin e i sistemi per la manutenzione predittiva.

Tra i Paesi che sono maggiormente bersagliati la Francia, la Germania, l’Austria e i Paesi Bassi.

Minacce ICS, un serio pericolo

Le minacce ICS rischiano di espandersi a causa dei costi elevati dei fornitori energetici, ma anche per gli aumenti di prezzi dell’hardware.

Questi due “ingredienti” potrebbero portare molte imprese ad accantonare i piani per implementare l’infrastruttura on premise, scegliendo invece servizi cloud da fornitori terzi.

Ma quali attacchi dovranno aspettarsi le imprese? Kaspersky ha elencato i seguenti:

programmi non funzionanti che contengono patch , key generator e trojan ;

, e ; script o pagine di phishing ben celati all’interno di siti legittimi;

ben celati all’interno di siti legittimi; documenti rubati ad aziende in attacchi precedenti, usati poi nelle email phishing come esca;

come esca; vulnerabilità zero-day ;

; servizi cloud sotto attacco;

diffusione di malware attraverso periferiche rimovibili.

Questi elencati sono soltanto alcune delle minacce che le imprese dovranno in qualche modo evitare.

Kaspersky ha sempre messo a disposizione soluzioni di protezioni efficaci e altamente professionali. Le minacce di cui sopra non riguardano soltanto le imprese, ma possono colpire chiunque abbia un PC o dispositivo collegato su Internet.

Approfittando del Black Friday ed entrando in questa pagina, si può scegliere tra tre tipologie di protezione:

Kaspersky Anti-Virus, dal prezzo scontato del 66% ;

; Kaspersky Internet Security col 74% di sconto ;

; Kaspersky Total Security con lo sconto del 73%.

Bisogna però affrettarsi perché il Black Friday sta per finire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.