Kaspersky: fino al 73% di sconto per la tua sicurezza online

Tutte le soluzioni di sicurezza di Kaspersky sono adesso in offerta fino al 73% di sconto. Collegandoti adesso alla pagina ufficiale puoi scegliere di affidarti alla tecnologia avanzata con cui goderti un’esperienza di navigazione in internet privata e sicura senza che abbiano un impatto sulle prestazioni del tuo sistema.

Hai la possibilità di scegliere soluzioni specifiche adatte alle tue esigenze per ogni ambiente disponibile: da Windows a macOS, senza dimenticare i dispositivi mobile iOS e Android.

Le offerte Kaspersky attive fino al 73%

I piani Kaspersky partono dalla semplice protezione base che ti permette di avere un antivirus premium in tempo reale, l’anti-phishing e l’ottimizzazione delle prestazioni.

Se vuoi qualcosa di più, perfetta se il tuo dispositivo è connesso in rete in modo continuo, ecco Kasperksy Internet Security che aggiunge la protezione dei pagamenti, una VPN intelligente e veloce, il blocco degli annunci, la navigazione privata, la protezione webcam, il blocco dei contenuti per adulti e la gestione del tempo davanti lo schermo.

Tutto questo non ti basta? Ecco allora Kaspersky Total Security che include anche un localizzatore GPS sui dispositivi mobile per i più piccoli, la protezione dei file e un password manager con cui gestire le tue credenziali in modo totalmente sicuro.

Devi solo collegarti alla pagina ufficiale e scegliere la protezione che fa per te: e maggiore sarà il numero dei dispositivi che vorrai proteggere, maggiore sarà lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.