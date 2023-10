Kaspersky Plus: 5 dispositivi protetti con il 59% di sconto

Migliorate ora la sicurezza e la protezione dei vostri dispositivi di casa o in ufficio con Kaspersky Plus e sfruttate lo sconto del 59% per acquistare il pacchetto a 64,99€, anziché 158,98€. Include funzionalità di sicurezza avanzate, VPN e strumenti per il monitoraggio e l’integrità delle unità di archiviazione. È inoltre compatibile con le principali piattaforme.

Kaspersky Plus: la protezione ideale per i tuoi dispositivi

I rischi giornalieri che scaturiscono dalle attività in rete sono purtroppo dietro l’angolo. L’antivirus offerto da Kaspersky Plus è in grado di tenere a bada le minacce più recenti, tra malware, ransomware, spyware, tentativi di accesso non autorizzato e altri attacchi. La protezione multilivello consente di rilevarli tempestivamente e bloccarne le attività, eliminandoli dal sistema. Proprio gli accessi non autorizzati sono bloccati da una protezione dedicata, che include: un anti-ransomware, un sistema per il blocco degli attacchi alla rete, un firewall e una protezione dal cryptojacking, che impedisce l’uso a distanza delle risorse dei vostri sistemi per il mining.

Kaspersky è in grado di ripristinare il PC alla normalità anche se l’infezione è già avvenuta, con gli strumenti per le rimozioni delle minacce. Grazie alla scansione dei rootkit, è in grado di rilevare malware radicati nel sistema operativo ed è in grado di ripristinare i dati eseguendo su un’unità flash lo strumento Rescue Disk. Esamina inoltre tutto il software installato nel computer, contribuendo a fermare possibili infezioni.

Non mancano funzionalità dedicate al blocco dei tracker, degli annunci, nonché della protezione di webcam e microfono. La VPN integrata si occupa di tenere privati i dati di navigazione, garantendovi totale anonimato.

Kaspersky Plus permette anche di migliorare le prestazioni dei vostri dispositivi con diversi strumenti appositi. Pulisce e garantisce l’integrità delle unità di archiviazione, prevenendo la perdita dei dati, oltre ad aumentare la velocità di caricamento e la reattività del sistema eseguendo una pulizia di file inutili e applicazioni non necessarie all’avvio. Mantiene anche aggiornati software e driver, in modo da avere a sempre a disposizione le versioni più recenti e più protette.

Kaspersky è compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS. Approfittate ora della promozione e tenete protetti tutti i vostri dispositivi.

