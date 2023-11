Kaspersky Premium e Black Friday: con l'offerta risparmi più di 50€

Fino a qualche anno fa, gli antivirus erano software alquanto basilari, capaci di individuare virus informatici rudimentali, che si trasmettevano attraverso i floppy.

Al giorno d’oggi, la situazione è però drasticamente cambiata. I tuoi dispositivi elettronici, siano essi PC o smartphone, sono presi d’assalto da svariate minacce. Agenti malevoli come malware, spyware, adware, worm e trojan, sono un pericolo costante e infido, con le loro capacità di infiltrarsi sui tuoi dispositivi e rubare non solo file e informazioni personali, ma anche denaro.

Di pari passo con questi pericoli, però, esistono anche delle suite di sicurezza in grado rendere la tua vita digitale più tranquilla e priva di stress. Kaspersky Premium, di fatto, rappresenta la punta di diamante di un intero settore.

Stiamo parlando di un’azienda con anni e anni di esperienza nel contesto della cybersecurity, capace di fornire tutto ciò che serve per rendere il tuo PC un vero e proprio “bunker” a prova di malware.

Non solo Kasperky Premium: ecco il piccolo regalo incluso nell’offerta del Black Friday

Proprio la già citata esperienza degli esperti sviluppatori, che hanno creato e aggiornano costantemente Kaspersky Premium, è la base su cui poggia questo strumento pratico e avanzato.

Il software, infatti, è in grado di proteggere da qualunque tipo di virus, monitorando il sistema su cui è installato per evitare fughe di dati. Se la sicurezza è una priorità assoluta, non da meno è però la privacy.

In tal senso, i professionisti di Kaspersky sono in grado di offrirti una VPN senza limiti, un password manager e un archivio documenti. Di fatto, tutto ciò che ti serve per proteggere tanto i tuoi file più preziosi quando le credenziali di accesso di social network, piattaforme bancarie e quant’altro. A tutto ciò, poi, devi aggiungere il supporto tecnico premium, capace di aiutarti in caso di problema o infezione.

A rendere ancora più interessante quanto proposto nel pacchetto di Kaspersky Premium, però, è anche l’attuale offerta relativa al Black Friday.

L’azienda, infatti, ha deciso di proporre un pacchetto unico di un anno, che include l’antivirus appena descritto con un “piccolo” regalo che apprezzerai molto se sei un genitore.

Il bundle del Black Friday, infatti, include un anno gratis per Kaspersky Safe Kids, un tool appositamente ideato per proteggere i più piccoli dai tanti pericoli della rete.

E per quanto riguarda i costi? L’intero pacchetto viene offerto, per pochi giorni, a soli 27,99 euro all’anno, dunque con uno sconto del 65% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.