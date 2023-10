Proteggi i tuoi dati con un Password Manager che costa solo 1,79€/mese

L’utilizzo di un Password Manager sta diventando sempre più cruciale, considerando il numero crescente di account che tutti gli utenti usano quotidianamente su ogni dispositivo.

Per ragioni di sicurezza, è essenziale adottare una password unica per ciascun account. Ricordare ogni credenziale di accesso risulta impossibile e annotare le password da qualche parte, sia in formato digitale che cartaceo, non rappresenta una soluzione sicura e comoda.

Quindi, meglio è affidarsi a un Password Manager, soprattutto se trattasi di un servizio conveniente e completo.

NordPass offre un’opportunità imperdibile nel settore aziendale, con un prezzo incredibilmente conveniente di soli 1,79 euro al mese per utente singolo.

Inoltre, è disponibile una versione gratuita che può essere utilizzata su un unico dispositivo. Per coloro che necessitano di una soluzione per più utenti, la versione Family è disponibile a soli 2,79 euro al mese, per un massimo di 6 utenti diversi.

Ecco perché scegliere NordPass

L’importanza di Password Manager è amplificata dalla convenienza di optare per una soluzione efficiente come NordPass, che offre funzionalità avanzate quali:

Un’archiviazione sicura di un numero illimitato di password.

Salvataggio e compilazione automatica delle password.

Possibilità di importare ed esportare le password.

Generatore di password integrato.

Sincronizzazione multi-dispositivo delle password.

Autenticazione a più fattori per una protezione avanzata delle password.

NordPass è un Password Manager conveniente, completo e sicuro. Il costo va in base al piano scelto, con l’abbonamento biennale che offre un prezzo di 1,79 euro al mese per il piano per utente singolo e 2,79 euro al mese per il piano Family per 6 utenti.

NordPass offre anche opzioni per utenti business a prezzo scontato. I dettagli sono disponibili nel link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.