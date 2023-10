Kaspersky Premium: protezione completa per il tuo PC con uno sconto del 50%

Se siete alla ricerca di un pacchetto di sicurezza informatica completo che comprenda antivirus, protezione della privacy, firewall e altre funzionalità, avete la fortuna di poter scegliere tra diverse opzioni offerte da Punto Informatico.

Il prodotto di punta di queste offerte è la suite Kaspersky Premium, disponibile con uno sconto del 50% per i lettori della nostra piattaforma.

Kaspersky offre una vasta gamma di soluzioni di protezione per PC e altri dispositivi. Tuttavia, la versione Premium rappresenta l’opzione più completa in quanto include un antivirus, una VPN e un password manager.

Lo sconto del 50% si applica non solo alla versione installabile su 3 dispositivi, ma anche alla versione per un singolo dispositivo e persino a quella che consente di proteggere fino a 5 dispositivi.

La versione per 3 dispositivi potrebbe risultare particolarmente interessante per la maggior parte degli utenti, in quanto l’abbonamento annuale costa 45€ anziché 89,99€.

Perché acquistare Kaspersky Premium?

Prima di analizzare l’aspetto economico vantaggioso di questa proposta, è di fondamentale importanza evidenziare che parliamo di un software appositamente concepito per garantire la protezione di ogni tipologia di dispositivo.

Questo aspetto assume ancor maggior rilevanza se si considera la sua compatibilità con più di un dispositivo, a condizione che si scelga la versione appropriata.

Pertanto, rappresenta una soluzione ideale per coloro che desiderano navigare in modo sicuro sul web, proteggendo non soltanto i dispositivi ma anche i dati personali da minacce come malware e virus.

Il presente pacchetto fornisce una soluzione integrale, risultando pertinente anche per coloro che desiderano evitare l’installazione di numerosi software con funzioni diverse. Tale approccio potrebbe consentire di risparmiare spazio e di evitare sovraccarichi superflui.

Punto Informatico propone un’offerta allettante per Kaspersky Premium, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale.

Questo sconto è migliore rispetto a quello offerto dal sito ufficiale. La versione con 3 dispositivi è disponibile a 45€ invece dei 89,99€ richiesti normalmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.