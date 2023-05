Kaspersky Premium, sconto del 44% e un anno gratis: approfitta ora

La suite software Kaspersky è ora suddivisa in tre diversi piani: Standard, Plus e Premium. Il piano di base fornisce una protezione standard, incluso l’antivirus in tempo reale, l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo personale e la protezione per i pagamenti online.

Il piano Plus include un accesso VPN rapido e illimitato, oltre al monitoraggio web per rilevare fughe di dati.

Il piano Premium include tutte le funzionalità dei piani Standard e Plus, ma offre anche esclusivi vantaggi premium come la protezione avanzata dell’identità e l’assistenza remota da parte di un team di esperti nella rimozione dei virus.

Se desideri un’esperienza online sicura e senza stress, Kaspersky Premium è la soluzione ideale. Con questo software, puoi stare certo che eviterai attacchi informatici improvvisi e indesiderati.

Da oggi puoi usufruire di un esclusivo sconto del 44% sul piano Premium e di 12 mesi di abbonamento gratuito a Kaspersky Safe Kids. Questo piano è il più completo delle tre soluzioni di sicurezza fornite da Kaspersky.

Kaspersky Premium: perché sceglierlo?

La versione Premium del software offre una funzionalità fondamentale che non è disponibile sui piani Standard o Plus: la protezione dell’identità.

Questa caratteristica è progettata per bloccare l’accesso remoto al sistema e salvare in modo sicuro documenti personali come patenti di guida o carte d’identità in forma crittografata.

Di conseguenza, gli hacker non saranno in grado di accedere al tuo dispositivo e rubare i tuoi dati che vengono spesso utilizzati come base per attività fraudolente come il furto di identità.

Kaspersky Premium ti offre un ulteriore vantaggio: l’assistenza remota prioritaria da parte di un gruppo di specialisti.

Questa funzione offre tranquillità, anche nell’improbabile eventualità di un attacco informatico. Inoltre, Kaspersky Premium include un abbonamento di 12 mesi a Kaspersky Safe Kids, un prodotto progettato specificamente per genitori e figli.

Safe Kids offre controlli parentali avanzati e tracciamento GPS, consentendoti un maggiore controllo sulle attività online dei tuoi figli.

Detto questo, ti invitiamo a cliccare sul link qui sotto e ad abbonarti:

Come detto in precedenza, il piano Premium di Kaspersky è attualmente offerto con uno sconto esclusivo del 44%. Per il primo anno pagherai soltanto 31,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.