Kaspersky vince il prestigioso Gartner Peer Insights nella categoria "Voice of the Customer"

Che Kaspersky sia un caposaldo della sicurezza informatica a livello mondiale non è di certo una novità. A rafforzare l'immagine di questa azienda però, è anche un recente premio assegnatoli da Gartner Peer Insights, una piattaforma che valuta software e servizi aziendali.

Nello specifico, il colosso russo si è distinto nel contesto della protezione degli endpoint. Stiamo parlando di soluzioni software, utilizzati su dispositivi elettronici personali e non, in grado di rilevare e bloccale potenziali pericoli a livello di privacy e sicurezza.

Il premio, definito come Voice of the Customer, si basa proprio sulle recensioni degli utenti insieme ad analisi precise da parte di specialisti del settore. In questo contesto dunque, Kaspersky si è dimostrato come uno degli strumenti più efficaci nel contesto degli antivirus.

A rendere così appetibile questa suite, va detto, sono anche i recenti e consistenti sconti a cui il programma è sottoposto.

Kaspersky e il premio “Voice of the Customer”: ennesimo riconoscimento per il noto antivirus

L'antivirus per eccellenza, viene proposto ai clienti con diverse suite che lo rendono adattabile a pressoché qualunque tipologia di utente.

La sottoscrizione base, ovvero Kaspersky Anti-Virus, offre tutto ciò che serve per contrastare potenziali minacce come malware, adware, ransomware e la pressoché totalità di minacce online. A rendere efficace Kaspersky in questo contesto è anche un pregevole sistema anti-phishing all'avanguardia.

Il pacchetto più avanzato, ovvero Kaspersky Internet Security, va ancora oltre, con funzioni come:

VPN ad alte prestazioni

sistema di protezione anti-tracking

password manager

sistema di protezione webcam.

Infine, merita una citazione anche Kaspersky Total Security. Stiamo parlando di una suite in grado di aggiungere alle funzioni presenti nei precedenti pacchetti, anche la funzione Kaspersky Safe Kids (per rendere la navigazione dei minori più sicura) e un sistema per proteggere pagamenti online e identità digitale.

E i costi? Grazie agli sconti proposti dall'azienda, è possibile ottenere tutta la protezione Kaspersky a costi ridotti. Per esempio, la sottoscrizione annuale a Kaspersky Anti-Virus a solamente 15,99 euro grazie allo sconto del 46% rispetto al prezzo di listino.

La riduzione aumenta con Kaspersky Internet Security che, grazie allo sconto del 58%, può essere ottenuto per appena 20,99 euro all'anno. Infine Kaspersky Total Security viene proposto con lo sconto del 56%, per un prezzo annuale di soli 25,99 euro.